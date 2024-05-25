دفعة أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت واشنطن أنّها سترسل حزمة أسلحة ومعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: “إنّ الحزمة تضم ذخيرة لمنظومة راجمات الصواريخ المتعددة (هيمارس)، وقذائف مدفعية، وصواريخ “جافلين” و”تاو”، ومنظومات مضادة للدروع، وذخائر جوية موجهة”.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: “نحن مصممون على أن تفوز أوكرانيا بالحرب مع روسيا، وملتزمون بالتأكد من أن أوكرانيا لديها المعدات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة”.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنها “أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي”، مضيفاً: “نحتاج إلى دعم قوي ومستمر من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين”.

وهذه الدفعة من المساعدات العسكرية هي الرابعة منذ أن أقرّت الولايات المتحدة مشروع قانون المساعدات العسكرية بقيمة 61 مليار دولار، الشهر الماضي.