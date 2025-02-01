عقب فتح «معبر رفح».. دفعة أولى من «المرضى والجرحى» الفلسطينيين تصل مصر

وصلت اليوم السبت إلى مصر دفعة أولى من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة بعيد إعادة فتح معبر رفح لأول مرة منذ 9 أشهر.

وضمّت الدفعة الأولى 50 شخصا -بينهم العديد من الأطفال- تم نقلهم على متن حافلات وسيارات إسعاف من مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت وسائل إعلام مصرية عبور سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن لجنة صحية مصرية تنتظر وصول المصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وانطلقت حافلات تقل المرضى والجرحى ومرافقيهم بعد تجمعهم في «مستشفى الشفاء» بمدينة غزة و«مستشفى ناصر الطبي» في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويشارك ضباط من السلطة الفلسطينية وعناصر بعثة الاتحاد الأوروبي في الإشراف على سفر الجرحى والمرضى ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية.

ويأتي ذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، والذي ينص على سماح إسرائيل يومياً بمغادرة 50 مريضاً و50 جريحاً فلسطينياً، بالإضافة إلى ثلاثة مرافقين لكل منهم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُفتح فيها معبر رفح أمام سفر الفلسطينيين منذ مايو الماضي، عندما شنت إسرائيل هجوماً على مدينة رفح جنوب القطاع وسيطر جيشها على المعبر.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها الدول الوسيطة، قد أعلنت في بيان مشترك يوم 15 يناير الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين «حماس» وإسرائيل يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.