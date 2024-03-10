دفعة جديدة من الأطفال تعود إلى روسيا من مخيمات اللاجئين في سوريا

أعلنت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، أنه تمت في يوم 10 مارس، إعادة مجموعة أخرى من الأطفال الروس الذين كانوا في مخيمات اللاجئين في سوريا.

وقالت المفوضة، لدى استقبالها للطائرة التي تقل الأطفال في مطار تشكالوفسكي قرب موسكو: تمكنا هذه المرة من الاتفاق مع الجانب الكردي على عودة 32 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما إلى أقاربهم في روسيا. والحديث يدور عن 12 فتاة و20 فتى. وسيخضع الأطفال لفحص طبي في عيادة فيدرالية ولإعادة تأهيل اجتماعي في أحد المراكز بموسكو ثم سيتم تسليمهم لأقاربهم.

وأشارت بيلوفا إلى أنه سبق عودة الأطفال، عمل طويل قامت به العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وجرت خلال ذلك عمليات البحث عن هؤلاء القاصرين وتحديد أقاربهم، وتنسيق وتنظيم المستندات والوثائق الضرورية، وتبادل البيانات.

وقالت ماريا لفوفا بيلوفا: “مع الأخذ في الاعتبار مجموعة اليوم، تمت بمشاركتنا، إعادة إجمالي 546 طفلا إلى روسيا – من سوريا والعراق وباكستان وتركيا”. وأكدت بيلوفا على أن العمل في هذا المجال سيستمر لاحقا.