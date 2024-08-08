العملية السياسية والانتخابات.. أهم محاور لقاء «المنفي» بالمبعوث الأمريكي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، والدفع قدماً بالعملية السياسية.



وتناول اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، مساعي المنفي في التواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تناول اللقاء ضرورة العمل بآلية مالية واضحة لمتابعة الإنفاق وترشيده وزيادة الإفصاح والشفافية مع التأكيد على التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد.

بدوره قال نورلاند إن الرئيس المنفي والمجلس الرئاسي يظلان ملتزمين بإعادة بناء الاستقرار في المنطقة واستعادة الزخم لعملية سياسية ذات مصداقية ومقبولة على نطاق واسع.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "يسعدني دائمًا لقاء رئيس المجلس الرئاسي المنفي وتبادل الآراء حول التطورات السياسية والتعاون الأمني الثنائي بيننا. أعلم أن الرئيس المنفي والمجلس الرئاسي يظلان ملتزمين بإعادة بناء الاستقرار في المنطقة واستعادة الزخم لعملية سياسية ذات مصداقية ومقبولة… pic.twitter.com/KqAFBNQqcA — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 8, 2024