«دليل ذكي» وكسوة مهيبة.. السعودية تمزج التقنية بالعراقة لخدمة ضيوف الرحمن

في خطوة تجمع بين أصالة الشعائر ورؤية المستقبل، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مبادرة تقنية توعوية غير مسبوقة بعنوان “دليل المناسك الذكي”، ضمن استعداداتها لموسم حج 1446هـ، بهدف تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر ووعي شرعي راسخ، في وقت تتكامل فيه الجهود بين الجهات المختلفة لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

كتاب إلكتروني بلمسة واحدة

وتعتمد المبادرة على توزيع نسخة إلكترونية تفاعلية من كتاب “مناسك الحج والعمرة”، باستخدام تقنية الاتصال القريب NFC، في مواقع استراتيجية تشمل مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمواقيت المكانية، والمنافذ الحدودية، وبمجرد تمرير الهاتف الذكي على الجهاز المخصص، يمكن للحاج تحميل الدليل واختيار اللغة المناسبة من بين عدة خيارات، ما يعكس مراعاة الوزارة لتنوع الثقافات واللغات بين الحجاج.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، وتوظيف أحدث الوسائل التقنية في العمل الدعوي والتوعوي، بما يضمن وصول المعلومات الشرعية للحجاج بأسلوب سهل وميسر، ويعزز من وعيهم بمناسكهم خطوة بخطوة.

الكعبة تتزين.. ورفع الكسوة إيذانًا ببدء موسم التلبية

في موازاة الجهود التقنية، تتواصل الاستعدادات الميدانية على قدم وساق داخل الحرم المكي، حيث بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ الرفع السنوي لكسوة الكعبة المشرفة بارتفاع ثلاثة أمتار، كما جرت العادة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام، وذلك لحماية الكسوة من التمزق أو العبث، خصوصًا في فترات الزحام.

ويُعد رفع الكسوة أيضًا تقليدًا تاريخيًا يُشير إلى اقتراب موسم الحج، ودخول الشعائر في ذروتها، حيث كانت هذه الخطوة قديمًا بمثابة إعلان رسمي بوصول وقت أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ذهب وحرير بقيمة 25 مليون ريال

الكسوة الحالية التي تتزين بها الكعبة المشرفة تُعد واحدة من أغلى الكسوات عالميًا، إذ تُصنع من 670 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي، و120 كيلوغرامًا من الذهب عيار 24، و100 كيلوغرام من الفضة، بقيمة تتجاوز 25 مليون ريال سعودي، ويتولى تصنيعها فريق وطني من أمهر الفنيين، يعملون لمدة 10 أشهر متواصلة بأعلى المعايير وبمساندة أحدث الأجهزة.

دمج التقنية بالعراقة

بين المبادرات الذكية التي ترافق الحجاج وترافقهم خطوة بخطوة، والتحضيرات الميدانية التي تحيط بهم بهالة من القدسية والتنظيم، تؤكد السعودية مجددًا أنها ماضية في تقديم نموذج عالمي لإدارة الحج، يزاوج بين روحانية الشعيرة وابتكارات العصر، بما يضمن لحجاج بيت الله الحرام رحلة إيمانية مفعمة بالسكينة والسلام والسهولة.

“آي سيلفي”.. تقنية ذكية تشخّص الحالات القلبية في ثوانٍ بموسم الحج

أطلقت مدينة الملك عبد الله الطبية مشروعًا مبتكرًا تحت مسمى “آي سيلفي – i-Selfie”، ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446هـ، لتقديم تشخيص فوري للحالات الحرجة، خاصة القلبية منها، خلال ثوانٍ وبدون تلامس مباشر أو أجهزة تقليدية.

وتعتمد التقنية الجديدة على استشعار بصري وبيومتري مدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تتيح إجراء فحوصات دقيقة تشمل تخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، ونسبة الأكسجين، ومعدل النبض والتنفس، ودرجة الحرارة، لتوليد تقرير فوري للطبيب المعالج عن الحالة الحيوية للمريض.

وجرى تفعيل “آي سيلفي” في نقاط الفرز والعناية القلبية العاجلة التي تشهد كثافة كبيرة خلال موسم الحج، بهدف تسريع عمليات التشخيص ورفع كفاءة الاستجابة الطبية للحالات الطارئة.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الطبية، الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش، أن التقنية تزوّد الطاقم الطبي بأدوات دقيقة وسريعة، مما يرفع فرص التدخل المبكر ويقلل المضاعفات، في بيئة مزدحمة تحتاج إلى قرارات طبية سريعة.

وأكدت المدينة أن المبادرة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي الصحي، وحرص المملكة على توظيف أحدث التقنيات الطبية لضمان سلامة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمة في موسم الحج.

بعد 36 عاماً من الوعد… إسباني يؤدي فريضة الحج على ظهر الخيل مروراً بـ11 دولة

وفى مواطن إسباني يُدعى الدكتور عبد الله بوعد قطعه على نفسه قبل 36 عاماً، حين قرر أن يؤدي فريضة الحج إلى مكة المكرمة على ظهر الخيل، في حال نجاحه في امتحان الجامعة الإسبانية وبلوغه حلمه بأن يصبح أستاذاً جامعياً.

وفي حديثه لصحيفة “عكاظ”، أوضح عبد الله أنه أوفى بنذره بعد اعتناقه الإسلام، حيث انطلق في رحلة استثنائية امتدت عبر 11 دولة من أوروبا إلى السعودية، مستلهماً تقاليد أجداده الأندلسيين الذين اعتادوا السفر إلى الأرض الطاهرة على ظهور الخيل.

بدأت الرحلة من إسبانيا، مروراً بفرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة، صربيا، بلغاريا، تركيا، سوريا، والأردن، وصولاً إلى مكة المكرمة، قاطعاً ما يقارب 6500 كيلومتر خلال سبعة أشهر من التحديات والمغامرات.

عبد القادر، أحد مرافقي الرحلة، أشار إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهتهم، من طقس الشتاء القارس إلى الإمكانيات المحدودة، لكنه أكد أن العزيمة والإيمان قادتهم إلى مبتغاهم.

كما أشار إلى أن الرحلة أثمرت عن إشهار إسلام أحد المشاركين الإيطاليين وزوجة أحد المرافقين، ما أضفى بُعداً روحياً إضافياً على هذه المغامرة الفريدة.

ولم يخفِ الحجاج إعجابهم بحسن الاستقبال في المملكة العربية السعودية، حيث قال عبد القادر: “رأينا من السعوديين كرم الضيافة والتقدير، وقد غمرونا بترحابهم في كل محطة داخل المملكة”.

🎥⁧#فيديو⁩ | على ظهور الخيل..

حجاج إسبان يمرون بـ 11 دولة في رحلة استثنائية من الأندلس إلى السعودية .. ماذا قالوا لـ #عكاظ عن أسرار الرحلة؟



🎤 بـلال أعظم⁦@Bilalaz2000⁩

🎬 : غلا الجهني ⁦@ghalaaaj⁩

سميه العمودي ⁦@somaya_mho⁩

⁧#عكاظ_في_الحج pic.twitter.com/e7lzLgkze3 — عكاظ (@OKAZ_online) June 3, 2025