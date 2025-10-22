دماء في شوارع بيرو.. مقتل متظاهر وأكثر من 100 جريح!

أعلن الرئيس المؤقت لبيرو، خوسيه جيري، فرض حالة الطوارئ في العاصمة ليما والميناء المجاور كاياو، بدءًا من منتصف ليل الأربعاء ولمدة 30 يومًا، وذلك ردًا على موجة من العنف والجريمة المنظمة وعمليات الابتزاز التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة.

وجاء في بيان رسمي أن حالة الطوارئ التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار بعد تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمواجهة الاحتجاجات التي شهدت إشعال النيران في القمامة وتدمير الممتلكات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون إجراءً شكليًا، مؤكداً أن الحكومة تستعد للإعلان عن حزمة من الإجراءات، منها احتمال فرض حظر تجوال في الأيام المقبلة.

وتشهد بيرو احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة، حيث يطالب المتظاهرون برحيل الرئيس المؤقت خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس، متهمين السلطات بالفساد ومحاولة السيطرة على القضاء والنيابة العامة.

وسجل مكتب حقوق المواطنين وفاة شخص واحد وإصابة 102 آخرين بينهم مدنيون وعناصر أمن، حيث قُتل المتظاهر نتيجة إطلاق نار من قبل الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس بحالة غيبوبة.

الرئيس جيري عبر عن أسفه لحادثة القتل ووعد بتحقيق موضوعي، مشيرًا إلى أن العنف سببه “مجرمون تسللوا إلى التظاهرات السلمية لإثارة الفوضى”.

تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه جيري تحديات كبيرة، وسط اتهامات بالفساد وقضايا شخصية تلاحقه، كما أن البرلمان السابق كان محل انتقادات واسعة بسبب ضعف الأداء ومشكلات فساد مماثلة.