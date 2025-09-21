دماء وذعر واحتجاجات.. العالم يشتعل بين الرصاص والنزاعات والكوارث

شهد العالم خلال الساعات الماضية موجة من الحوادث الدامية والمقلقة، تصدرتها حوادث القتل وإطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث قُتل شخص وأُصيب آخرون داخل نادٍ ريفي في نيو هامبشاير، فيما لقي شخصان مصرعهما وأُصيب خمسة في إطلاق نار أمام ملهى ليلي في إنديانا، وفي السعودية، أُعدم رجل أمن بعد إدانته بالخيانة العظمى وتبني منهج إرهابي، وفي العراق، اندلع نزاع عشائري مسلح جنوب ميسان، خلّف إصابات وأربك المشهد الأمني، فيما شهدت مصر انفجارًا جديدًا لخط غاز في بنها نتيجة أعمال تطهير، أعاد إلى الأذهان حوادث سابقة مشابهة، وفي نيوجيرسي الأميركية، هاجم دب أسود امرأة تسعينية داخل متجر، ما أثار الذعر قبل أن يُقتل برصاص الشرطة بعد مطاردة طويلة، أما في الفلبين، فقد أُصيب العشرات خلال احتجاجات عنيفة ضد الفساد، بينما اعتقلت السلطات الهولندية متظاهرين في لاهاي خلال احتجاجات مناهضة للهجرة، سياسيًا، أُعيد انتخاب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رئيسًا لحزبه، في وقت أعلنت فيه إدارة ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بإلغاء المسح الوطني للجوع، ما أثار موجة انتقادات في الداخل الأمريكي.

مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بنادي ريفي في نيو هامبشاير

أعلنت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية عن تعرض عدة أشخاص لإصابات جراء إطلاق نار في نادي “سكاي ميدو كانتري كلوب” بمدينة ناشوا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأوضحت الشرطة أن اثنين من المشتبه بهم فرّا من مكان الحادث، وتم اعتقال أحدهما فيما لا يزال الآخر طليقًا.

وأصدرت مدينة دانستابل بولاية ماساتشوستس المجاورة أمراً للسكان بالبقاء داخل منازلهم كإجراء احترازي حتى السيطرة على الوضع.

وتقع ناشوا على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب بوسطن، على الحدود المباشرة مع ماساتشوستس.

مصرع شخصين وإصابة خمسة بإطلاق نار قرب ملهى ليلي في إنديانا الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، في حادث إطلاق نار وقع فجر الأحد في موقف سيارات تابع لملهى ليلي بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي، أنها تلقت بلاغًا قرابة الساعة الثانية صباحًا، يفيد بوقوع إطلاق نار في شارع شور تيراس، حيث عثرت عند وصولها على خمسة مصابين بطلقات نارية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نُقل ثلاثة من الجرحى إلى المستشفى، بينما توفي شخصان على الفور في موقع الحادث، في حين توجّه مصابان آخران لتلقي الإسعاف بأنفسهم، أحدهما إلى مستشفى قريب والآخر إلى مركز إطفاء مجاور.

ولم تُعلن الشرطة حتى الآن أي معلومات عن هوية المشتبه بهم أو دوافع الجريمة، لكنها أكدت أن إطلاق النار جاء عقب مشاجرة اندلعت داخل الملهى الليلي.

إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء المسح السنوي الخاص بانعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة، معتبرة أنه أصبح “مسيسًا بشكل مفرط”، في أحدث خطوة لها للتشكيك في جمع البيانات الحكومية.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان لفرانس برس إن التقارير الخاصة بالأمن الغذائي للأسر المستقبلية ستتوقف، موضحة أن التقرير أصبح “غير ضروري لأداء عمل الوزارة” بعد مراجعة شاملة.

ويأتي هذا الإلغاء بعد إصلاحات أجراها الرئيس ترامب والكونغرس الجمهوري لبرنامج المساعدة الغذائية SNAP، والتي يتوقع محللون مستقلون أن تؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من البرنامج.

وأشار البيان إلى أن البيانات السابقة كانت “مليئة بالمغالطات ومضللة”، مؤكدًا أن معدلات الفقر انخفضت والأجور زادت ونمو الوظائف مستمر تحت إدارة ترامب، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام.

دب أسود يهاجم مسنّة داخل متجر في نيوجيرسي والشرطة تقتله بعد ساعات من المطاردة

أثار دب أسود حالة من الذعر في بلدة ريفية شمال ولاية نيوجيرسي الأميركية، بعدما دخل متجراً من سلسلة “دولار جنرال” وتجول بداخله ببطء، قبل أن يهاجم امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً ويعضّها، وفق ما أعلنت شرطة بلدة فيرنون تاونشيب.

وأفادت السلطات أن الدب غادر المتجر لاحقاً، لكنه لم ينجُ، إذ أطلقت الشرطة النار عليه بعد اعتباره تهديداً مباشراً للسلامة العامة، خصوصاً بعدما شوهد لساعات وهو يتجول في مواقف السيارات قرب الطريق السريع.

وقال شهود عيان إن الشرطة حاولت في البداية إبعاده باستخدام طلقات مطاطية، لكن دون جدوى، حيث بدا في حالة ذهول ويتحرك بلا هدف.

وتُعد منطقة ساسكس كاونتي من أبرز بؤر تواجد الدببة السوداء في نيوجيرسي، وسُجّلت فيها منذ بداية العام نحو 294 حادثة مرتبطة بالدببة، تراوحت بين هجمات على الماشية ومحاولات دخول إلى منازل، غير أن حالات دخول إلى متاجر واحتكاك مباشر بالبشر تبقى نادرة بهذا الشكل.

إعادة انتخاب نيكول باشينيان رئيسًا لحزب العقد المدني

أعلنت المتحدثة باسم حزب العقد المدني الحاكم في أرمينيا، أنوشيك أفيتيان، إعادة انتخاب رئيس الوزراء نيكول باشينيان رئيسًا للحزب وفق النتائج الأولية للفرز الإلكتروني، بعد حصوله على 785 صوتًا.

وأوضحت أفيتيان أن إعادة فرز الأصوات يدويًا ستُجرى لاحقًا، مع إمكانية الطعن في النتائج خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر السابع للحزب، حيث تم اعتماد إعلان ينص على تسريع اندماج أرمينيا مع أوروبا في حال فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية المقررة عام 2026، والسعي نحو إرساء الجمهورية الرابعة.

وأكد باشينيان أن الحزب سيطلب من الشعب في الانتخابات المقبلة تجديد تفويضه لإدارة البلاد لخمس سنوات، كما نص الإعلان على البدء في صياغة دستور جديد يُعرض للاستفتاء الشعبي.

هولندا: اعتقال متظاهرين مناهضين لسياسة الهجرة في لاهاي

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن الشرطة الهولندية اعتقلت عدداً من المتظاهرين خلال احتجاجات اندلعت في ساحة ماليفيلد بمدينة لاهاي ضد سياسة الحكومة في مجال الهجرة.

وتطور الاحتجاج إلى اشتباكات بعد أن غادر المتظاهرون الساحة ودخلوا الطريق السريع A12، قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم. ورغم ذلك، لا تزال مجموعات صغيرة من المحتجين متواجدة بالقرب من محطة القطار في المدينة.

وأظهر مقطع فيديو تدخل الشرطة في ساحة ماليفيلد واعتقال بعض المتظاهرين بالقوة، فيما يواصل ضباط الشرطة المسلحون مراقبة المتظاهرين واعتقالهم فردياً. كما تم تعزيز التواجد الأمني في محطة لاهاي المركزية بمجموعات إضافية من وحدات مكافحة الشغب.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أمن بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت تنفيذ حكم القتل بحق العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي، بعد إدانته بارتكاب أفعال تنطوي على الخيانة العظمى وتبني منهج إرهابي يهدف إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره في منطقة القصيم.

وأشار البيان الرسمي إلى أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام للزعبي بارتكاب الأفعال المجرمة، وأحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بثبوت التهم عليه، وبعد استئناف الحكم، أكدته المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذه.

وتم تنفيذ الحكم يوم السبت 20 سبتمبر 2025 في منطقة القصيم، مؤكدة وزارة الداخلية أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على حماية أمن الوطن وفرض أشد العقوبات بحق مرتكبي الجنايات العسكرية الكبرى.

العراق: نزاع عشائري مسلح في ناحية العزير بميسان يثير توتراً أمنياً

اندلع مساء اليوم نزاع عشائري مسلح في ناحية العزير جنوب محافظة ميسان، بين أفراد عشيرتين محليتين، ما أسفر عن حالة من التوتر الأمني وشلل الحركة داخل الناحية.

وذكر مصدر أمني أن الاشتباكات بدأت إثر خلاف قديم تجدد بسبب نزاع على الأراضي الزراعية، وتطورت بسرعة إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى تدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف وفرض طوق أمني مشدد.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى المشرح القريب، مؤكداً أن الوضع لا يزال متوتراً وأن القوات تعمل على نزع فتيل الأزمة واعتقال المتسببين.

وفي أعقاب الحادثة، أصدر وجهاء ومشايخ عشائر ميسان بياناً دعوا فيه جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار فوراً، مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل العاجل وفرض هيبة الدولة لمنع تكرار مثل هذه النزاعات التي تهدد السلم المجتمعي.

وتعد محافظة ميسان، وخصوصاً أقضية ونواحي الجنوب، من المناطق التي تتكرر فيها النزاعات العشائرية نتيجة غياب الحلول الجذرية لمشاكل الأراضي والنزاعات القديمة، إلى جانب الانتشار الواسع للسلاح خارج إطار الدولة، رغم حملات نزع السلاح المتكررة.

انفجار خط غاز في “بحر مويس” بمدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية بسبب أعمال التطهير

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بأن خط غاز في منطقة “بحر مويس” بمدينة بنها بمحافظة القليوبية انفجر نتيجة أعمال تطهير أجريت في الموقع.

وذكرت التقارير أن سيارات الحماية المدنية توجهت فوراً إلى مكان الانفجار للتدخل السريع والسيطرة على الحادث. وأكدت الجهات المعنية استمرار حركة المرور بصورة طبيعية، مع تواجد أمني وإداري مكثف من قبل قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز لمتابعة الوضع بشكل لحظي.

وأشارت إلى أن أعمال الإصلاح ستكتمل في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن انفجار خط غاز سابق وقع الشهر الماضي في مصر، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة البترول المصرية في بيان أن خط الغاز التابع لشركة “أنابيب البترول” تعرض للكسر قرب مدينة الخانكة، على مقربة من بوابات طريق القاهرة – بلبيس الصحراوي، إثر اصطدام جرافات (لوادر) تابعة للأهالي أثناء عملها ليلاً دون تصاريح، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخط. وأكدت الوزارة أن الخط المتضرر ينقل “البوتاغاز” وليس الغاز الطبيعي.

وبدأت فرق الطوارئ على الفور عزل الخط وإغلاق صمامات التغذية على مسافة 7 كيلومترات، مع العمل على تفريغ المنتج من الخط للسيطرة التامة على الاشتعال.

الفلبين.. إصابة 40 شرطياً خلال قمع احتجاجات ضد الفساد في مانيلا

أُصيب 40 شخصاً، بينهم 39 من رجال الشرطة، خلال احتجاجات عنيفة اندلعت في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الأحد، ضد فضيحة فساد مرتبطة بمشاريع البنية التحتية لمكافحة الفيضانات.

وذكرت قناة “GMA News” المحلية، أن محتجين مقنعين ألقوا زجاجات ودهانات وحجارة على حواجز الشرطة، وأشعلوا إطارات على جسر “أيالا”، ما أدى إلى مواجهات مباشرة بين الطرفين.

وقالت الشرطة إنها احتجزت 17 شخصاً، بينهم قاصرون، على خلفية “الإخلال بالنظام العام”، والتورط في رشق الحجارة وإحراق شاحنة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية الكشف عن اختلاسات كبيرة من صندوق مكافحة الفيضانات الوطني، حيث أكدت تقارير رسمية أن ما بين 25% إلى 70% من أموال المشاريع الحكومية في هذا المجال قد تم اختلاسها، ما تسبب في خسائر تقدر بملياري دولار خلال عامين، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية رالف ريكتو.

ولا تزال التحقيقات والمساءلات القضائية مستمرة، فيما تتصاعد الضغوط الشعبية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد.