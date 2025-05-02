دمشق ترد بقوة: لن نساوم على السيادة وسنواجه العدوان الإسرائيلي بكل الوسائل

في تصعيد غير مسبوق، دوّت انفجارات عنيفة في سماء دمشق عقب غارات إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي، ما دفع الرئاسة السورية إلى إصدار بيان شديد اللهجة، حذرت فيه من “تداعيات خطيرة” لهذا الهجوم الذي وصفته بـ”العدوان السافر على السيادة الوطنية”.

ونددت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الجمعة، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، معتبرةً إياها “تصعيدًا خطيرًا” يستهدف مؤسسات الدولة ويهدد الأمن القومي السوري.

وجاء في بيان رسمي أن “رئاسة الجمهورية تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال محيط القصر الرئاسي يوم أمس، وتعدّه عدوانًا سافرًا ينتهك القوانين الدولية ويستهدف وحدة الشعب السوري ومؤسساته الوطنية”.

ودعت الرئاسة السورية المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب سوريا في مواجهة هذه “الاعتداءات المتكررة”، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لدعم سوريا في مواجهة ما وصفته بـ”الممارسات العدوانية الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن الاعتداءات “لن تنجح في النيل من إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود الدولة لتحقيق السلام والاستقرار”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لمحاسبة الجهات المتورطة داخل البلاد وخارجها.

وفي رسالة سياسية واضحة، شددت الرئاسة السورية على أن “سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن شعبها بكل الوسائل المتاحة”، داعية جميع الأطراف إلى تغليب الحوار والوحدة الوطنية لقطع الطريق على محاولات إطالة أمد الأزمة.

هذا وجاء القصف الإسرائيلي عقب توترات أمنية شهدتها مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق، إلى جانب قرى في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات تأتي كـ”رسالة واضحة للنظام السوري”، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك إنهم “لن يسمحوا بوجود تهديد على الطائفة الدرزية جنوب دمشق”.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن لبنان بصدد تعيين سفير جديد له في سوريا خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مساعٍ لإعادة ترتيب التمثيل الدبلوماسي الذي تعطل لسنوات.

وأكد رجي أن استقرار سوريا ضرورة لاستقرار لبنان، داعيًا إلى تعاون متوازن بين البلدين لحل الملفات العالقة مثل قضية الحدود والمفقودين اللبنانيين.