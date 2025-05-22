سوريا.. تحركات بريطانية واستئناف الطيران وتوافق مع الأردن مع تنسيق تركي إسرائيلي

كشفت مصادر مطلعة لـ”إندبندنت عربية” أن المنظمة البريطانية غير الحكومية “إنتر ميديت” ومقرها لندن، كانت وراء تقديم الدعم والتأهيل السياسي للرئيس السوري أحمد الشرع، قبل نحو عامين من سقوط نظام بشار الأسد.

وتأسست “إنتر ميديت” عام 2011 على يد جوناثان باول، كبير موظفي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي غادرها في ديسمبر 2024 لتولي منصب مستشار الأمن القومي البريطاني لدى رئيس الوزراء كير ستارمر. كما شارك في تأسيسها الدبلوماسي مارتن جريفيث، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن.

تركز “إنتر ميديت” على الوساطة وحل النزاعات المعقدة، وتُعرف بتنظيمها حوارات سرية بين أطراف الصراعات التي تفتقر لقنوات تواصل فعالة، ما يفسر غموض دورها في الملف السوري.

وفي ديسمبر 2024، تم تعيين كلير حجاج، من أصول فلسطينية ويهودية، مديرة تنفيذية جديدة للمنظمة، وهي ذات خبرة واسعة في مفاوضات السلام وحل النزاعات على المستوى الدولي.

من جانبه، كشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد، خلال جلسة لمجلس العلاقات الدولية، أن منظمة بريطانية لم يسمِّها كانت تقود مبادرة لدمج أحمد الشرع في الحياة السياسية، مؤكداً أنه تعاون مع هذه المنظمة لتقديم المشورة للرئيس السوري السابق قبل سقوط النظام.

ورغم تأكيدات فورد، وصفت الرئاسة السورية هذه التصريحات بأنها “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن اللقاءات كانت ضمن وفود أجنبية زائرة لتجربة إدلب.

ويشير خبراء مثل الباحث في الشأن السوري تشارلز ليستر إلى أن منظمات غير حكومية عدة تلعب دوراً مهماً في تنظيم حوارات مع أطراف النزاع السوري كافة، بهدف تمهيد الطريق لتفاهمات سياسية ودبلوماسية مستقبلية.

الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري يبحثان تعزيز التعاون وأمن الحدود المشتركة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق لضمان أمن الحدود المشتركة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدد على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين عمّان ودمشق، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات حيوية مثل المياه، والطاقة، والتجارة، من خلال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، بما يسهم في مأسسة العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة.

كما أكد العاهل الأردني دعم المملكة الكامل لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري في جهود إعادة الإعمار وبناء مستقبل آمن.

من جهته، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، مثمنًا دور المملكة في دعم سوريا على الساحة الدولية، ومؤكدًا حرص دمشق على تطوير علاقاتها مع عمّان بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تحركات إقليمية متسارعة نحو تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا، بعد أكثر من عقد على الأزمة التي شهدتها البلاد، فيما تستمر مؤشرات التقارب في مجالات متعددة، من بينها استئناف الرحلات الجوية واللقاءات السياسية رفيعة المستوى.

شركة “فلاي دبي” تستأنف رحلاتها اليومية المباشرة إلى دمشق

أعلنت شركة “فلاي دبي” عن استئناف رحلاتها اليومية المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، لتعيد ربط العاصمة السورية بمطار دبي الدولي من جديد.

وقالت الشركة إن الرحلات ستنطلق من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار دمشق الدولي (DAM)، مؤكدة بذلك عودة خدماتها إلى وجهة كانت من أولى محطاتها منذ انطلاق عملياتها في يونيو 2009.

وفي تعليق له على استئناف الرحلات، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي دبي”: “يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تعيد فتح خط مباشر إلى سوريا بعد توقف دام 12 عاماً”، وأضاف: “دمشق تحمل أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة في المنطقة، ونفتخر بخدمة هذه المدينة من خلال رحلة يومية مباشرة، وذلك انطلاقًا من التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز التواصل والربط الإقليمي”.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في أبريل الماضي بالسماح باستئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا، في خطوة تعكس تحسن العلاقات والتطورات الأخيرة في المنطقة.

هذا ويذكر أن الخطوط الجوية السورية قد أعلنت أيضاً عن عودة رحلاتها إلى الإمارات، في إطار تعزيز التعاون الجوي بين البلدين.

اعتداء مسلح على مبنى محافظة السويداء ومحافظ المحافظة يؤكد تمسك الدولة بفرض القانون

تعرض مبنى محافظة السويداء لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، الأربعاء، استهدفت إطلاق سراح أحد المدانين بقضايا سرقة سيارات محتجز في دمشق، ما أثار توترًا أمنيًا في المحافظة.

وفي تصريح لقناة “الإخبارية” السورية، أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن فصائل السويداء الوطنية، وعلى رأسها “لواء الجبل”، تمكنت من طرد المجموعة المسلحة، فيما قامت حركة “رجال الكرامة” بتأمين خروجهم من المكان بسلام بعد اشتداد الموقف.

وشدد البكور على أن فرض القانون وحماية الأمن في السويداء هو “خيار لا رجعة عنه”، مؤكداً أن الدولة ستتعاون مع كافة الوطنيين الغيورين لضمان الاستقرار ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة. وأضاف أن الدولة “لن تسمح لأي جهة بتبرير الفوضى تحت أي ذريعة”.

وبعد الحادث، قام وفد من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل بزيارة مقر المحافظة لتقديم اعتذار رسمي للمحافظ، معربين عن دعمهم الكامل له.

رداً على الاعتداء، أصدر فصيلا “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” بياناً أوضحا فيه أنه بناءً على اتفاق مع مرجعيات ومشايخ ووجهاء المحافظة، تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، وذلك لتعزيز هيبة القانون وردع التجاوزات التي حدثت مؤخراً.

وشدد البيان على ضرورة تعاون جميع الفصائل والمجموعات الأهلية مع الضابطة العدلية والأجهزة الشرطية، محذراً من أي اعتداء على هذه المؤسسات أو على الأفراد المكلفين بمهامهم القانونية، معتبراً أن تحقيق الأمن والاستقرار في السويداء أصبح أولوية قصوى تتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية.

اتفاق تركي إسرائيلي للتنسيق العسكري في سوريا وتفادي المواجهة المباشرة

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق للتعاون والتنسيق العسكري في سوريا، يهدف إلى تفادي أي احتكاك مباشر بين قوات البلدين، وسط تصاعد التنافس الإقليمي بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها الساحة السورية مؤخراً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي إسرائيلي، الأربعاء، أن التفاهمات جاءت في إطار محادثات سرية جرت بين الجانبين في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، وأن تل أبيب أكدت خلال المحادثات على تمسكها بمطلب بقاء جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحادثات ستُستأنف اليوم الخميس في باكو، حيث تعتزم إسرائيل طرح ثلاثة مطالب رئيسية على الجانب التركي، لم يتم الكشف عنها بشكل مفصل.

وفي السياق ذاته، أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”محاولات تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا وإنشاء قواعد جديدة هناك”، محذرة من تداعيات هذه الخطوات على التوازنات القائمة، وملمحة إلى إمكانية اللجوء إلى وساطة أمريكية في حال تصاعدت التوترات مع أنقرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود عسكري أجنبي في جنوب سوريا، مؤكداً أن الغارات الجوية التي تنفذها إسرائيل في الأراضي السورية هي رسالة واضحة برفض ذلك.

وبحسب “معاريف” العبرية، فإن مسؤولين إسرائيليين شددوا في وقت سابق على أهمية إنشاء آلية تنسيق دائمة مع تركيا “لتفادي صراع غير مرغوب فيه من الطرفين”، رغم التصريحات العلنية المتشددة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد إسرائيل.

وتشير مصادر عبرية إلى أن اجتماعين اثنين عُقدا حتى الآن بين ممثلين من الطرفين، ركّزا بشكل أساسي على تقليص فرص التصعيد، وتحديد “خطوط حمراء” بخصوص تمركز القوات الأجنبية، خاصة في منطقة تدمر، حيث عبّرت إسرائيل عن رفضها لأي انتشار عسكري تركي جديد هناك.

وأكد المصدر الإسرائيلي للصحيفة أن الجانبين اتفقا على إنشاء “آلية دائمة” لتنسيق الأنشطة العسكرية ومنع الاحتكاك، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستُعقد بشكل منتظم، وإن لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء المقبل.