الرئاسة السورية تنفي مغادرة «الأسد» البلاد

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان على صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “بعض وسائل الإعلام الأجنبية نشرت شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى”.

وأكدت الرئاسة في بيان أنها “تنفي كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية”، بحسب البيان.

كما أكد البيان أن “الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق”، وشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري”.