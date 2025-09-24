«دمشق عمان أنقرة» على السكة.. اتفاق لإحياء «خط الحجاز» التاريخي

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن التوصل إلى اتفاق مع سوريا والأردن لاستكمال 30 كيلومترا ناقصة من خط سكة حديد الحجاز التاريخي داخل الأراضي السورية، في خطوة تعد الأولى نحو إعادة تشغيل الخط الذي أنشئ مطلع القرن العشرين لربط دمشق بالمدينة المنورة.

وأوضح أورال أوغلو، في بيان صدر الثلاثاء، أن الاتفاق جاء ثمرة اجتماع فني ثلاثي عقد في عمان في 11 سبتمبر الجاري، وخلص إلى قرارات مهمة أبرزها استئناف النقل البري بين تركيا والأردن عبر سوريا بعد انقطاع دام 13 عاما.

كما كشف الوزير أن الجانب الأردني سيبحث إمكانيات إصلاح وصيانة وتشغيل القاطرات، مع دراسة تشغيل أسطوله الخاص على خط الحجاز حتى دمشق، في حين طرحت تركيا مقترحا لتعزيز الربط الإقليمي عبر ممرات نقل جديدة نحو البحر الأحمر عبر ميناء العقبة، وتحسين وصول سوريا والأردن إلى الشبكات الدولية عبر الأراضي التركية، وفق وكالة الأناضول.

وخط الحجاز الذي شُيد بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بين عامي 1900 و1908، شكّل شريانا رئيسيا لنقل الحجاج من دمشق إلى المدينة المنورة مرورا بالأردن وشمال السعودية. ورغم توقفه في سوريا منذ اندلاع الحرب، لا يزال الخط يعمل جزئيا في الأردن.