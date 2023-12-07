دمشق غير مرتاحة لقرار إنهاء برنامج الغذاء العالمي في سوريا

عبرت الحكومة السورية اليوم عن “عدم ارتياحها” لقرار برنامج الغذاء العالمي “إنهاء برنامج المساعدات الغذائية العامة في سوريا” في يناير القادم ، بسبب نقص التمويل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، تأكيده خلال لقائه الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية كينيث كروسلي، أن القرار جاء دون تنسيق مسبق مع الدولة السورية، ما يظهر انحرافاً لمسار البرنامج باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري.

وأعلن مخلوف خلال اللقاء، عن “تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات”معربا عن الأمل بأن يقوم البرنامج “بمراجعة قراره” للحفاظ على استمرار تقديم المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين.

ووعد كينيث، بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية في سورية.