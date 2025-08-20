دمشق وأنقرة تتفقان على قواعد جديدة لدخول وخروج السوريين من المعابر المشتركة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي يسمح للمغتربين السوريين بالدخول إلى البلاد عبر المعابر البرية المشتركة.

وجاء في بيان الهيئة أن السلطات التركية أصدرت مذكرة تحدد القواعد المنظمة لدخول وخروج السوريين الحاملين لإقامات خارج تركيا، وكذلك السوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة، عبر المعابر الحدودية المشتركة: باب الهوى، باب السلامة، كساب، الراعي، الحمام، وجرابلس.

وبحسب المذكرة، يُسمح للمواطنين السوريين الحاملين لإقامات في دول العالم (عدا تركيا) أو الحاصلين على جنسية ثانية، بالعبور إلى سوريا بمركباتهم الخاصة عبر المعبر الذي دخلوا منه، دون الحاجة إلى إذن مسبق.

معلومات هامة:

يُسمح للسوريين البالغين الحاملين لجنسية أخرى بالدخول شرط حمل جواز السفر السوري (حتى لو منتهي الصلاحية) بالإضافة إلى جواز سفر الجنسية الأخرى.

يُسمح لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عامًا الحاصلين على جنسية أخرى بالدخول باستخدام جوازهم الأجنبي فقط.

يمكن للجميع دخول البلاد بسياراتهم الخاصة وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.

سيناتور أمريكي: بايدن اقترح قبل 20 عاما خطة لتقسيم العراق واليوم يعاد طرح مشروع مشابه لتقسيم سوريا

قال عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اقترح قبل 20 عامًا خطة لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، حين كان عضوًا في مجلس الشيوخ.

وكتب ويلسون عبر منصة “X”: “تم رفض الخطة آنذاك لأنها كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمنح إيران نفوذاً واسعاً، وتوفر لتنظيم القاعدة فرصة للتمدد”.

وأضاف: “اليوم يعاد طرح مشروع مشابه لتقسيم سوريا، وهو مشروع عبثي لن يخلف سوى اضطرابات تمتد إلى تركيا والأردن والعراق وإسرائيل”. وتابع: “الخيار الوحيد هو سوريا موحدة ومستقرة تحتضن جميع أبنائها وتعيش بسلام داخلي وإقليمي”.

الصفدي يحذر إسرائيل من التقدم في سوريا ويؤكد دعم الأردن لاستقرار الدولة السورية

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل لاحترام سيادة سوريا وعدم التقدم أعمق في أراضيها، محذراً من أن احتلال الأراضي السورية سيؤدي فقط إلى الفوضى.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث شدد الصفدي على أن الأردن يقف مع إعادة بناء الدولة السورية وحماية حقوق وسلامة جميع مواطنيها، مؤكداً أن “استقرار الدولة السورية هو استقرار المنطقة”.

وأضاف أن “الأمن والسلام في الجنوب السوري هو أمننا وسلامنا”، مشيراً إلى التعاون مع الحكومة السورية والولايات المتحدة للتوصل إلى حل للأوضاع في السويداء، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سوريا، ويجب أن يحصل جميع سكانها على حقوقهم ويلتزموا بواجباتهم.

وحذر الصفدي من التدخلات الإسرائيلية التي تساهم في تصاعد الأزمات وزعزعة الاستقرار، مؤكداً احترام الحكومة السورية للاتفاقيات الدولية وأن العبث الإسرائيلي يمثل تهديداً للأمن السوري والإقليمي.

وختم الصفدي بالتأكيد على استمرار التعاون مع الحكومة السورية لضمان أمن واستقرار كافة أراضي سوريا، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة تجاوز الأحداث المأساوية واستعادة السويداء وكل سوريا أمنها واستقرارها.