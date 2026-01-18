دميترييف يسخر من كالاس: «لا تشربي» قبل كتابة منشوراتك!

في تبادل ساخر للاتهامات عبر منصة «إكس»، سخّر مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف، من تصريحات مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية كايا كالاس، محذراً إياها بشكل طريف: «عزيزتي كايا، ربما من الأفضل ألا تشربي قبل أن تكتبي منشوراتك على إكس».

وجاءت تصريحات دميترييف رداً على تصريح سابق لكالاس أمام البرلمان الأوروبي، قالت فيه إن الوضع العالمي وصل إلى درجة تجعل «الآن الوقت المناسب للبدء في الشرب».

وتزامنت التصريحات الساخرة مع انتقاد كالاس للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الدول الأوروبية، والتي ربطها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسألة جزيرة غرينلاند.

وزعمت كالاس أن هذه الرسوم «ستجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر فقراً» و«ستشتت انتباه الناتو عن دعم أوكرانيا».

وردّ دميترييف قائلاً: «تهديدهم للولايات المتحدة بأنها ستصبح أفقر ليس تعبيراً عن القوة التي تتصورينها».

ويُذكر أن ترامب كان قد أعلن في فبراير عن فرض رسوم جمركية أولية بنسبة 10% على واردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع تهديد برفعها لاحقًا إلى 25%، شرط موافقة هذه الدول — وخاصة الدنمارك — على بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.