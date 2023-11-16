مركز المواصفات والمعايير يسلم دهانات المدينة علامة «الجودة الليبية»

سلم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، شركة دهانات المدينة مصراتة ترخيص استعمال علامة الجودة الليبية.



جاء ذلك عقب زيارة ميدانية أجراها الفريق الفني المكلف من المركز إلى مقر الشركة، وذلك للتحقق من استمرارية استيفاء متطلبات الترخيص باستعمال علامة الجودة.

ويأتي ذلك ضمن اختصاص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بإعداد وتحديث المواصفات واعتمادها بما يتوافق والأصول العلمية والعملية ومنح تراخيص الجودة.

يُشار إلى أن شركة دهانات المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجين تأسست عام 1993 بمدينة مصراتة، وتنتج الشركة جميع أنواع الطلاء والمعاجين الخاصة بالجدران ويصل عدد منتجاتها إلى 90 منتجا، منها المعاجيـن والدهانـات المائيـة والدهانـات الزيتية والدهانـات الصناعيـة والعـوازل والدهـانـات الديكوريـة والدهانات الإسمنتية.