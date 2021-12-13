«دهانات المدينة» ترعى فريق أواسط السويحلي لكرة القدم

أعلنت شركة دهانات المدينة مصراتة، عن تجديد عقدها مع فريق أواسط السويحلي لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، لتكون الشركة بذلك الراعي الرسمي للفريق للعام الثاني على التوالي.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان، فإن ذلك يأتي في إطار حرص شركة دهانات المدينة مصراتة على رعاية وتنمية المهارات الشابة في عالم كرة القدم الليبية.

وقام بالتوقيع على محضر الاتفاق كل من عبد الله سليمان بن نصر رئيس مجلس إدارة الشركة، وعلي صوان رئيس اللجنة التسيرية بنادي السويحلي الرياضي. كما حضر مراسم التوقيع، هيثم ديوكه مدير قطاع الناشئين بنادي السويحلي، وعدد من رجال الأعمال، ولفيف من مشجعي النادي.

وأكد عبد الله بن نصر، بأن شركة دهانات المدينة مصراته القابضة والشركات التابعة لها، لن تذخرا جهدا في سبيل دعم الشباب لأنهم هم الثروة الحقيقية لليبيا.

يُشار إلى أن شركة دهانات المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجين، تأسست عام 1993 بمدينة مصراتة، وتنتج الشركة جميع أنواع الطلاء والمعاجين الخاصة بالجدران ويصل عدد منتجاتها إلى 90 منتجا، منها المعاجيـن والدهانـات المائيـة والدهانـات الزيتية والدهانـات الصناعيـة والعـوازل والدهـانـات الديكوريـة والدهانات الإسمنتية.

ونادي السويحلي الرياضي هو أحد أندية كرة القدم في ليبيا، وتأسس تحت مسمى نادي العمال بتاريخ 28 مايو 1944 وما لبت أن تغير الاسم إلى نادي الإصلاح الرياضي بتاريخ 17 نوفمبر 1944 وظل هذا الاسم إلى أن بدل مرة أخرى باسم نادي ذات الرمال سنة 1948، وهذا الاسم قد تم استبداله باسم نادي الأهلي المصراتي بتاريخ 17 سبتمبر 1951 وفي سنة 1972 أصدر قرار وزاري بتغيير أسماء الأندية المتشابهة واختير له مسميات ثلاث هي (العربي – الجماهير – السويحلي) ومنذ ذلك التاريخ يعرف النادي باسم نادي السويحلي الرياضي الثقافي الاجتماعي.