دهانات المدينة مصراتة تُطلق دليلاً لمنتجاتها الشَّاملة

أعلنت شركة دهانات المدينة مصراتة، عن إطلاق دليل لمنتجاتها الشاملة.

وتم إصدار مطبوعة تحت اسم (دليل المنتجات)، تشمل جميع منتجات شركة دهانات المدينة مصراتة.

وتم الشرح في المطبوعة بشكل مُبسط عن المواصفات الفنية والبطاقة التعريفية لكل منتج من منتجات الشركة، والتي تُحدد النوع الكيميائي، والتخصص، واللون بالإضافة إلى مميزات واستخدامات كل مُنتج.

يُشار إلى أن شركة دهانات المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجين، تأسست عام 1993 بمدينة مصراتة، وتنتج الشركة جميع أنواع الطلاء والمعاجين الخاصة بالجدران ويصل عدد منتجاتها إلى 90 منتجا، منها المعاجيـن والدهانـات المائيـة والدهانـات الزيتية والدهانـات الصناعيـة والعـوازل والدهـانـات الديكوريـة والدهانات الإسمنتية.