«دهون البطن» خطر شديد يُهدد حياتك

كشفت دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، يوم الأربعاء الماضي، وجود ارتباط وثيق بين الدهون الزائدة في البطن والوفاة المبكر.

وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 2.5 مليون مشارك، خلال مدة 24 عاماً، أن كل زيادة بمقدار 10 سنتيمترات في دهون البطن لدى النساء، ترفع من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8%، بينما تزيد هذه النسبة إلى 12% لدى الرجال.

وفي المقابل أظهرت نتائج الدراسة أن دهون الوركين والفخذين تقلل من مخاطر الوفاة المبكر، وربما تساعد دهون هذه المناطق في وقاية الإنسان من مستويات الكوليسترول المرتفعة والسكر بالدم.

ووفقا للخبراء تشير دهون البطن إلى تراكم نوع من الدهون، يعرف باسم الدهون الحشوية، حول أعضاء داخلية مختلفة، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

ويطلق على هذه الدهون الحشوية اسم “الدهون النشطة”، لأنها تؤثر على وظيفة الهرمون، من خلال إفراز بروتين يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، ما يجعلنا عرضة لمرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الزائد، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر.

ومن الجدير بالذكر أن الدهون الحشوية تختلف عن الدهون القابلة للذوبان التي نراها في الذراعين والساقين والفخذين حسب مانقلت وكالة “سبوتنيك”.