دواء جديد يُفكك النيكوتين ويقلل الرغبة في التدخين إلى الصفر تقريباً

حيث استخدم الخبراء طريقة التخلص من الإدمان على النيكوتين بمنعه من الوصول إلى الدماغ، وتعد هذه الطريقة إحدى الطرق الواعدة لعلاج الإدمان على التدخين.

كما تمكن العلماء من ابتكار إنزيم NicA2-J1، وهو نسخة من إنزيم طبيعي مرتبط بنشاط بكتيريا Pseudomonas putida، حيث اتضح أن هذا الإنزيم يقلل الإدمان على النيكوتين من دون أن يسبب ألما نفسيا وبأقل الآثار الجانبية.

وبحسب الخبراء فقد أصبح واضحا بعد الاختبارات الأولية، أن NicA2-J1 يحلل النيكوتين داخل الجسم بصورة كاملة تقريبا، ولا يبقي منه سوى ما يكفي للوقاية من متلازمة الامتناع.

ويقول أوليفيه جورج، الأستاذ المساعد في معهد سكريبس: