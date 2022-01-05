«دوجاريك»: تحديد موعد الانتخابات أمر يخص الليبيين

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ تحديد موعد الانتخابات هو أمر يخص الليبيين والسلطات المحلية.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي، أنّ المجتمع الدولي طالب مرارًا بمغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز تواصل لقاءاتها مع الأطراف الفاعلة.

وأكد دوجاريك أنّه لا توجد أي عوائق أمام مغادرتهم بشكل فوري، وأنّ مجلس الأمن سيعقد جلسته في شهر يناير الجاري؛ لمناقشة تمديد البعثة الأممية في ليبيا في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتأجيل الانتخابات.