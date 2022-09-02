«دوجاريك»: عملية تسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا تسير بشكل جيد

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ عملية تسمية المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا تسير بشكل جيد.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي أنّ تسمية المبعوث الجديد تتضمن عديد المشاروات، وأنهم في انتظار الحصول على خطاب من مجلس الأمن.

وأشار دوجاريك خلال إيجاز إلى أنّ مجلس الأمن هو الحكم في اختيار تسمية الممثلين الخاصين للأمم المتحدة، لافتا إلى أن ذلك الإجراء يتطلب مشاورات موسعة ثم تبادل رسائل مع مجلس الأمن.

وذكر دوجاريك أنّ كل هذه الخطوات تستوجب الصمت وعدم الاعتراض من أعضاء مجلس الأمن، مضيفا إلى الآن لا يوجد خطاب من مجلس الأمن ليتم تحديد موعد الإعلان عن تعيين المبعوث الأممي.