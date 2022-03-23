«دوجاريك»: نتطلع أن يقدم النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لوضع قاعدة دستورية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّ الأمم المتحدة تتطلع لتقديم مجلس النواب قائمة ممثليه في اللجنة الدستورية المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة للانضمام للمشاورات القائمة في تونس.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي الثلاثاء, أنّ الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب ممثليه في اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا تلقي المجلس دعوة لتشكيل لجنته والانضمام للمشاورات في الثالث من مارس الجاري .

الجدير بالذكر أنّ المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عقدت اجتماعاً تشاورياً في تونس مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة المقترحة من الأمم المتحدة من أجل التوافق على أساس دستوري وقانوني لإجراء الانتخابات.