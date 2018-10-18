دورات تدريبية تمهيدًا للحملة الوطنية للتطعيمات

في إطار التجهيزات للحملة الوطنية للتطعيمات 2018 ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال والتي تهدف إلى وقف تفشي وباء الحصبة ولرفع مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

بدأت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة أولى خطوات تنفيذ الحملة بتدريب 45 مشرف تطعيمات من مختلف المناطق والذي بدأ يوم الإثنين 15/10/2018 والذي يستمر إلى يوم السبت 20/10/2018.

يُذكر أن هذا التدريب سيعقبه تدريب 45 مشرف أخر من باقي المناطق.

علما بأن هذا التدريب يهدف إلى رفع كفاءة مشرفي التطعيمات بالمناطق وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتخطيط وتنفيذ الحملة حسب المعايير الدولية لضمان نجاح الحملة.

