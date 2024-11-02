دورة تدريبية بتونس حول إدارة النفايات في بلديات ليبيا

أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، انطلاق دورة تدريبية في تونس، لتدريب كوادر من الوزارة لإعداد المخطط البلدي لإدارة النفايات الصلبة، والتي تنظمها المؤسسة الألمانية للتعاون الفني Giz بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

وأوضحت الوزارة على فيسبوك، “أن هذا البرنامج الذي يستهدف 6 متدربين من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسائلة لتطوير منظومة جمع ونقل وإدارة النفايات في البلديات التي يتم استهدافها ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم البلديات في ليبيا SML3”.