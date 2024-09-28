دورة تدريبية بتونس لموظفي الجمارك وأمن الحدود في ليبيا

اختُتِمت بالعاصمة التونسية دورة تدريبية استمرت 5 أيام حول الإدارة التشغيلية لأمن الحدود والتي استهدفت موظفي الجمارك والهجرة والأمن الحدودي في ليبيا بإشراف برنامج مراقبة الصادرات الأمريكية وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، فقد اجتمع المشاركون في تونس لمناقشة أفضل الممارسات والنهج المنسق لمواجهة تحديات أمن الحدود.

ويأتي دعم هذه البرامج التي تساهم في تطوير وتحسين أنظمة مراقبة الحدود كجزء من التزام الولايات المتحدة المشترك ببناء قدرات ليبيا في هذا المجال المهم، وفقا للسفارة الأمريكية.