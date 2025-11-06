طرابلس تحتضن تدريباً مكثفاً للعاملين في شؤون الطفولة

اختتمت في العاصمة طرابلس أعمال دورة تدريبية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مختصين بشؤون الطفولة من مختلف إدارات الوزارة.

وتركزت الدورة على مفاهيم حماية الطفل، التعليم المبكر، الدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في هذا المجال.

وأكد حافظ خليفة، مدير مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الدورة تأتي ضمن التعاون المستمر بين الوزارة واليونيسف لتحسين الخدمات الموجهة للأطفال في ليبيا، وبناء قدرات الكوادر المحلية وفق توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استدامة البرامج وفاعليتها.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع شهادات المشاركة والتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة المشاركين بجهود الوزارة واليونيسف في دعم قطاع الطفولة، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وحمايته.