دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بطرابلس

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع للنائب العام، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة في طرابلس، ضمن خطته التدريبية لسنة 2024.

وقال مكتب النائب العام اليوم السبت، إن المركز اختتم الخميس الماضي النسخة التاسعة من دورة إعداد التقارير والمراسلات الإدارية، وكتابتها.

وأوضح أن هذه التدريبات تأتي ضمن حزمة التنمية الإدارية للإطاريْن الكتابي والإداري المسانديْن لسلطة التحقيق.

ونُفِّذ النشاط التدريبي على مدى ثلاثة أيام في مدينة طرابلس، بواسطة الإطار التدريبي للمركز، لفائدة مجموعة من موظفي هيئة النيابة العامة العاملين في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس.