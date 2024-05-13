دورة تدريبية لمديري التعليم الثانوي في جميع أنحاء البلاد

أطلق مركز التدريب والتطوير، دورة تدريبية موجهة لمديري المدارس في جميع أنحاء ليبيا، في إطار مشروع تدريب ألف مدير مدرسة في مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد.

ويتم تنظيم الدورة بالتعاون مع إدارة التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير المركز الدكتور محمد إبراهيم غومة، استعداد المركز العام لاستقبال الجميع، مشيرا إلى أنه سيتم توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للمشاركين في الدورة، بما في ذلك قاعات التدريب المجهزة بأحدث التجهيزات والمواد التدريبية الملائمة، لضمان نجاح الدورة وتحقيق أهدافها.

وستنفذ الدورة من قِبل فريق تدريبي متخصص بالتعاون مع مستشتار التربية والتعليم وإدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ومتخصصين في مجال التدريب.