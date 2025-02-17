دورة تدريبية لمناقشة تفعيل «دور المجتمع في عملية صنع القرار»

أطلق البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال بوزارة الحكم المحلي، دورة تدريبية لميسري الحوار، وذلك بالشراكة مع منظمة giz الألمانية.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتواصل الدورة لمدة ستة أيام بمشاركة موظفين من وزارة الحكم المحلي وموظفين من بلديات غدامس، الزنتان، الخمس، الحرابة، بنت بية، وادي البوانيس، زويلة.

تستهدف الدورة عدة محاور رئيسية، تشمل التعريف بالبرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي ومفهوم المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تعريف الحوار وعناصر نجاحه كما تتناول المواضيع المحتملة للحوار في البلديات وتأطير وصياغة المشاكل وتحديد أهداف الحوار إلى جانب المهارات والخصائص المطلوبة للميسر.

وتركز الدورة على تمكين المشاركين من تخطيط وتنفيذ جلسات الحوار داخل بلدياتهم وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال بناء قدراتهم في إدارة النقاشات وتوجيهها بما يسهم في تطوير الحلول المحلية وتفعيل دور المجتمع في عملية صنع القرار.