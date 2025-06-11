حرس الحدود ودوريات الإنفاذ.. جبهة موحدة لحماية طرابلس من الجريمة والمظاهر المسلحة

تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الأمنية المكثفة في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار، وحفاظًا على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، في سياق الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز حالة الأمن في المدينة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من أي مظاهر انفلات قد تُهدد السلم الاجتماعي.

وتُعد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إحدى أبرز الأذرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُكلّف بمهام حفظ الأمن، ومواجهة الجريمة، وتنفيذ الخطط الأمنية في المناطق ذات الحساسية الميدانية.

ويأتي هذا الانتشار في سياق توجه عام من الدولة نحو فرض النظام، واستعادة هيبة مؤسسات الأمن، وتأمين حياة المواطنين، مع التشديد على التزام القوات بالتعليمات والضوابط القانونية المعمول بها أثناء تنفيذ المهام.

حرس الحدود يضبط مركبة مسروقة ويوقف المتهم.. تعاون أمني يسفر عن نتائج فورية

في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية، وامتدادًا للتعميم الصادر عن مركز شرطة زاوية الدهماني التابع لمديرية أمن طرابلس بشأن واقعة سرقة مركبة نوع “بي إم دبليو X6″، نجح أعضاء القاطع الأمني الصحراوي القريات بجهاز حرس الحدود في ضبط المركبة المسروقة والقبض على المشتبه به.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية بحق المتهم داخل مقر الجهاز، على أن يتم تسليمه مع المركبة إلى مركز شرطة زاوية الدهماني بحكم الاختصاص، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذا الإنجاز يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية في تتبع الجريمة وضبط مرتكبيها، داعية المواطنين إلى التعاون التام والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات.

أمن ترهونة يضبط شبكة يُشتبه بتورطها في أنشطة غير قانونية

تمكّن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن ترهونة، بالتنسيق مع النيابة العامة، من ضبط عدد من النساء من جنسية أفريقية يُشتبه في تورطهن في أنشطة مخالفة للقانون داخل مدينة ترهونة، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت أحد المواقع المشبوهة.

وجرى خلال المداهمة ضبط النساء برفقة مجموعة من الأشخاص من ذات الجنسية، حيث تم اقتيادهم جميعًا لاستكمال إجراءات التحقيق الأولية.

وأكدت مديرية الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستيفاء الإجراءات القضائية وفق القانون.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

تفكيك قذيفة غير منفجرة من مخلفات الحرب في الزاوية

تمكن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، من التعامل بنجاح مع جسم مشبوه يُشتبه في كونه من مخلفات الحرب، عُثر عليه داخل قطعة أرض بمنطقة البرناوي في مدينة الزاوية.

وجاءت هذه الاستجابة السريعة بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات المسح الميداني التي أسفرت عن تحديد موقع القذيفة، وهي من نوع “RPG” ولم تكن قد انفجرت.

وقد جرى نقل القذيفة بطريقة آمنة إلى موقع التخزين المخصص، تمهيدًا لإتلافها وفق الإجراءات الأمنية والفنية المعتمدة.

وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو مخلفات حربية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمنةً الجهود المتواصلة للفرق المتخصصة في حماية الأمن العام.