دوريات «الدعم المركزي» تواصل انتشارها في طرابلس لحفظ الأمن والنظام

تواصل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، تنفيذ مهامها الأمنية عبر انتشارها في عدد من النقاط والتمركزات داخل العاصمة طرابلس، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتعمل هذه الدوريات على مدار الساعة وفقاً للتعليمات الصادرة، بما يضمن تعزيز شعور الطمأنينة لدى المواطنين، والتصدي لأي خروقات أمنية أو تجاوزات قد تهدد النظام العام.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الخطة الأمنية الشاملة التي تنفذها الإدارة العامة للدعم المركزي، بإشراف مكتب العلاقات والإعلام الأمني، لضمان استمرارية الاستقرار في العاصمة.