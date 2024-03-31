دوريات لأمن السواحل لمنع تهريب البشر والجريمة المنظمة

سيرت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، دوريات بحرية على طول الشريط الساحلي الممتد من طرابلس إلى نهاية الحدود الغربية – رأس اجدير.

وحسب بيان إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات، جاءت هذه الدوريات بتعليمات الغرفة الأمنية المشتركة التي تمركزت قواتها البرية في منفذ رأس اجدير، خلال الأيام الماضية.

وتعمل الدوريات بشكل تناوبي بالزورقين (وادي المجنين 111) و(وادي كعام 300P)، لمكافحة ظاهرة تهريب البشر والجريمة المنظمة.

وتوقفت حركة العبور في معبر رأس اجدير على الحدود الليبية – التونسية في 19 مارس الجاري بعد قرار وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، غلق المنفذ إلى حين صدور تعليمات أخرى.

وشكلت وزارة الداخلية قوة مشتركة مع رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل فرض الأمن في المنطقة ومكافحة التهريب.