دوري أبطال أوروبا.. «ريال مدريد» يتعرض لهزيمة مذلة أخرى أمام «ميلان»

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مذلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ميلان (1-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الإيطالي “الروسونيري” كل من، المدافع الألماني مالك ثياو، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، ولاعب خط الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز، في الدقائق (12، 39، 73) على الترتيب.

بينما سجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في “الكلاسيكو”، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

وتعرض فريق ريال مدريد حامل اللقب، للهزيمة الثانية في الموسم الحالي (2024-2025) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحلته الجديدة، مقابل فوزين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط ويتراجع إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب المجموعة.

بينما حقق فريق ميلان انتصاره الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط أيضا، ويتقدم إلى الثامن عشر على سلم الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن الفريق الملكي.

ميلان 3 – 1 ريال مدريد



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pic.twitter.com/ZNrGHug2YG — جنون الكالتشيو (@Azuri99) November 5, 2024

مانشستر سيتي يتعرض لهزيمة ساحقة أمام سبورتينغ لشبونة

فجر فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الساحق على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح المهاجم الإنجليزي فيل فودين التسجيل للضيوف مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن رد الفريق البرتغالي جاء صاعقا بإحرازه أربعة أهداف متتالية، وتألق المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بإحرازه ثلاثة أهداف “هاتريك” لأصحاب الأرض، في الدقائق (38، 49 من ركلة جزاء، 81 من ركلة جزاء)، بينما تكفل زميله المهاجم الأوروغوياني ماكسيميليانو أروخو بتسجيل الهدف الثاني للفريق البرتغالي عند الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “خوسيه الفالادي – Estadio Jose Alvalade” بالعاصمة لشبونة.

يذكر أن المهاجم فيكتور جيوكيريس، البالغ من العمر 26 عاما، يلقب برونالدو الجديد، ويدافع عن ألوان سبورتينغ لشبونة وهو فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعرض مانشستر سيتي بذلك للهزيمة الأولى في الموسم الحالي (2024-2025) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحلته الجديدة، مقابل فوزين وتعادل واحد، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط ويتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة.

بينما حقق فريق سبورتينغ لشبونة انتصاره الثاني على التوالي والثالث في البطولة مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى مركز الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول الإنجليزي.