دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية في دور الـ16

القرعة أسعفت مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد، إذ سيواجهون الفرق الأقل استقطاباً للأضواء.

في المقابل، أسفرت عن مواجهة الموت لليفربول، وصيف الموسم الماضي.

وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 شباط المقبل، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 اذار.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي “تشامبينزليغ” سيقام في حزيران 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد.

وجائت نتائج قرعة دور الـ16 كالأتي:

شالكة × مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان

توتنهام × بورسيا دورتموند

ليون × برشلونة

روما × بورتو

أياكس أمستردام × ريال مدريد

ليفربول × بايرن ميونيخ