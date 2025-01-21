دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة بمرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتي تشهد مواجهات مثيرة.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي متصدر الترتيب ضيفه ليل الفرنسي كما يخرج برشلونة الإسباني لمواجهة بنفيكا البرتغالي.

ويواجه يوفنتوس الإيطالي مضيفه كلوب بروغ البلجيكي بينما يلتقي بروسيا دورتموند الألماني مضيفه بولونيا الإيطالي ويواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه باير ليفركوزن الألماني.

ويخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة قوية ضد الخليج بينما يلعب الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي.

وتشهد منافسات دوري أدنوك مواجهة بين شباب الأهلي وضيفه الجزيرة بينما يلتقي العين ضيفه النصر كما يواجه شباب بلوزداد ضيفه شبيبة القبائل في الدوري الجزائري.

ويلعب الوحدات الأردني مواجهة ودية ضد زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا وبرشلونة – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

ليفربول وليل – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

كلوب بروغ ويوفنتوس – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

بولونيا وبروسيا دورتموند – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 6

الدوري السعودي

الخليج والنصر – 5:50 مساءً – SSC 1

الهلال والوحدة – 8:00 مساءً – SSC 1

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي والجزيرة – 4:05 عصرًا – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1

العين والنصر – 7:00 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1

الدوري الجزائري

شباب بلوزداد وشبيبة القبائل – 7:45 مساءً- الشبابية الجزائرية

مباراة ودية:

زينيت سان بطرسبرغ ومنتخب الأردن – 5:00 مساءً – غير معلن