دوري الأبطال: فوز مستحق لدورتموند على سان جيرمان ولقاء العودة أصعب

قدّم بروسيا دورتموند أداء تميز بالانضباط في مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الذي كانت التوقعات تصب في صالحه وفاز على بطل فرنسا 1 – صفر في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، لكن مدرب دورتموند إيدن ترزيتش يقول إن لقاء العودة في العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل سيكون أكثر صعوبة.

وسجل النادي المنتمي لوادي الرور هدف الفوز في الدقيقة 36 عن طريق لاعبه نيكلاس فولكروغ ليحقق تفوقاً طفيفاً قبل لقاء العودة في العاصمة الفرنسية، الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب ترزيتش، في مؤتمر صحافي: «قدّمنا مباراة جيدة جداً وحققنا فوزاً بفارق صغير لكنه فوز مستحق، فريقنا قدّم أداءً جماعياً كبيراً وهو ما أوصلنا للفوز. كنا نريد هذا التفوق الصغير ونعرف أن لقاء العودة الأسبوع المقبل سيكون على الأرجح أكثر صعوبة من مباراة اليوم».

وأضاف ترزيتش: «هذا هو الشوط الأول فقط ومباراة الأسبوع المقبل ستكون قصة مختلفة. سيكون من الصعب مواجهة أدائهم أمام جمهورهم وشعرنا بهذا اليوم من الدقيقة 45 وحتى الدقيقة 60».

وتحسن أداء فريق العاصمة الفرنسية بعد الاستراحة وسدد في إطار المرمى مرتين في الدقيقة 51 كما أهدر عدداً من الفرص.

وقال ترزيتش: «أحسسنا بنوعية الفريق الفرنسي. لقد قدّمنا أفضل أداء في مواجهة سان جيرمان لكنه في الأسبوع المقبل سيحصل على دعم هائل من جمهوره وسيسعى لقلب النتيجة».

لكن دورتموند حقق بالفعل شيئاً كبيراً في لقاء الذهاب وهو تأكد حصول ألمانيا على مكان إضافي في دوري الأبطال في الموسم المقبل وربما يكون هو نفسه المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز.

وحالياً يحتل دورتموند المركز الخامس بين فرق الدوري الألماني قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وعن ذلك قال ترزيتش: «كنا نريد التأهل لدوري الأبطال عن طريق الدوري الألماني وليس بهذه الطريقة، لكن التأهل بناء على الحصول على المركز الخامس هو أيضاً جزئياً يأتي بسبب نجاحنا».