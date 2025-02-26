دوري «الدرجة الأولى» يرى النور غداً في ملاعب «المنطقة الغربية»

تنطلق مساء غد الخميس “الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الليبي 2024- 2025، تمام الساعة الثالثة والنصف مساءًا، والتي ستقام بمشاركة أندية دوري المنطقة الغربية فقط”.

وعممت لجنة المسابقات، “قرارا يقضي بتأجيل الجولة الأولى وترحيلها إلى ما بعد شهر رمضان، وذلك بسبب رفض أندية المنطقة الشرقية والجنوبية المشاركة واللعب بدوري الدرجة الأولى قبل استلام الدعم المادي المخصص من قبل وزارة الرياضة”.

كما عممت لجنة المسابقات ايضاً على “فرق المنطقة الغربية التي ستلعب جولتهم الأولى خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، على ضرورة التجهيز والتحضير لهذه الجولة الأولى المقررة؛ وستلعب هذه الجولة بعدد 13 مباراة على عدد 13 ملاعب موزعة على ملاعب المنطقة الغربية وبعدد 13 طاقم تحكيم ومراقب للمباراة، وسيتم بعد انتهاء هذه الجولة ترحيل باقي الجولات إلى ما بعد شهر رمضان”.