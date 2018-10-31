دوغان يؤكد للعيساوي استعداد تركيا للنهوض بالاقتصاد الليبي

اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أمس الثلاثاء مع السفير التركي في ليبيا أحمد دوغان في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس وذلك بحضور مدير التجارة الخارجية بالوزارة أحمد العكاري.

حيث هنأ دوغان العيساوي بمهمته الجديدة كوزير للاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني وأعلن عن استعداد بلاده للوقوف مع الدولة الليبية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وانها تتابع عن كثب الإصلاحات الاقتصادية التي تشرف عليها الوزارة وتأثيرها على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جهته أكد العيساوي على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل مجدداً في ليبيا، وضرورة تسهيل إجراءات التنقل للمواطنين بين البلدين وإلغاء التأشيرة للمواطنين الليبين لزيادة فرص التبادل التجاري.

هذا وعبر العيساوي عن استعداد الوزارة لتسهيل إجراءات تمديد وتجديد تراخيص الشركات التركية في ليبيا.