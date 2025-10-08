4002 دولار للأونصة.. الذهب يسجل رقماً قياسياً

سجل الذهب اليوم الأربعاء قفزة تاريخية تجاوزت حاجز 4000 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4002.53 دولار في المعاملات الفورية، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة إلى 4025 دولارًا.

هذا الارتفاع جاء مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم.

وتشهد الأسواق العالمية توترات غير مسبوقة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتصاعد النزاعات في مناطق عدة مثل أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا. في الوقت ذاته، تساهم توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في زيادة الطلب على الذهب، خاصة مع ضعف الدولار الأمريكي.

وسجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 52% منذ بداية العام الجاري بعد قفزة 27% في 2024، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتجدد اهتمام المستثمرين بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى الطلب المتزايد من الأفراد.

ويشير المحلل الاقتصادي جيوفاني ستونوفو من “يو.بي.إس” إلى أن “المستثمرين يشترون الذهب بقوة رغم ارتفاع أسعاره، مدفوعين بالخوف من ضياع الفرصة”، مما يعزز زخم صعود المعدن الأصفر.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتياطي الفيدرالي بسبب عدم خفض الفائدة بشكل أسرع، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق. كما تساهم الديون الحكومية المتزايدة وسياسات ترامب الجمركية في دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.