دولة آسيوية تعلن استعدادها لإرسال قوات «حفظ سلام» إلى غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، أن “بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر”.

وقال برابو: “إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح”.

بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، “على أهمية التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.”

وتلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، “تطرقا خلاله للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها”.

وعبّر بن فرحان، عن “دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن”.

هذا وكان الرئيس بايدن، أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وفيما يلي الخطة بالتفصيل وفق تصريح بايدن:

المرحلة الأولى: “ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وإذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع، فسيستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات، و خلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم”.

المرحلة الثانية: “ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا”.

المرحلة الثالثة: “سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة”.