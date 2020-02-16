مال وأعمال

دولة جديدة تشيد سدًا عملاقًا على نهر النيل

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 فبراير 2020 - 16:11
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مال وأعمال
الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس. [إنترنت]

أظهرت وثائق مسربة قبل أيام تقديم شركة صينية مشروعا إلى حكومة أوغندا، لبناء سد عملاق على نهر النيل، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وأوضح المصدر ذاته أن الخطوة من شأنها زيادة إنتاج البلاد من الطاقة بواقع 40%، وأن التوصل إلى اتفاق نهائي والبدء بالعمل قد يتم بحلول نيسان/ أبريل المقبل.

وأضاف أن الخطة تستهدف تطوير محطة “أيغو” الكهرومائية، الواقعة على نهر النيل، بين بحيرتي “كيوغا” و”ألبرت”، بحيث تصبح أكبر حجما وتوليدا للطاقة من نظيرتها “كاروما”، التي تطورها الصين أيضا، والتي تعد الأكبر في البلاد حاليا.

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وكانت أوغندا قد أعربت عن تأييدها لإنشاء إثيوبيا سد النهضة العملاق، الذي يعد مثار خلاف بين أديبس أبابا والقاهرة، لا سيما وأن مصر تعتمد في جل احتياجاتها المائية على النيل.

وأوغندا هي واحدة من ست دول في حوض النيل، وقعت عام 2010 على اتفاقية تتيح تطوير مشاريع مائية، في إطار مطالبتها بحصص أكبر، وهو ما رفضته مصر، مشددة على ضرورة التزام دول المنبع بالمعاهدات السابقة.

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