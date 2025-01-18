دولة جديدة تنضم إلى «مجموعة بريكس»

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة بريكس كدولة شريكة.

وجاء في بيان الوزارة: “في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية في 17 يناير القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية”.

وبهذا الإعلان “تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة بريكس، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان”.

و”بريكس” هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير 2024″.

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، “انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى “بريكس”.