دولة عربية تتجه لحجب «تيك توك»

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق “تيك توك” في البلاد.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن “العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية”، كاشفة عن “تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك”.

وشددت الياسري على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء.