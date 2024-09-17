 دولة عربية تصبح قوة صاعدة لمراكز البيانات

أفاد موقع “دابليو ميديا”، “بأن دولة عربية أصبحت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الإفريقي”.

وأكد موقع “دابليو ميديا”، “أن دولة المغرب، باتت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات ومجال الحوسبة السحابية على المستوى الأفريقي، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في أفريقيا”.

وأشار الموقع إلى “أن قطاع الحوسبة والبيانات سيكون له دورا محوريا في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية”، لافتًا إلى أنه “مع تطور الاقتصاد الرقمي في القارة السمراء، ستلعب صناعة مراكز البيانات دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

وأكد الموقع أن “مسار تطور قطاع مراكز البيانات في المغرب، منذ العام 2000، حين كان يلبي في الأساس الطلب المحلي من قطاع الاتصالات، لكن المملكة المغربية باتت واحدة من بين خمس أسواق رئيسية لمراكز البيانات في إفريقيا، وبوابة اتصال بين إفريقيا وأوروبا”.

وبحسب الموقع، “من المتوقع وصول حجم سوق مراكز البيانات في المغرب، إلى استثمارات تبلغ 51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وكذلك معدلا سنويا يبلغ 11 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028”.

ولفت إلى أن “هذا الرقم يعود إلى ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، خلال السنوات المقبلة، ففي الربع الثالث من سنة 2023، أعلنت شركة “تدبير استثمار البنية التحتية الإفريقية” عن استثمار بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، في مشروع مشترك جديد مع مرافق “N+ONE Data Centres”.