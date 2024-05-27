دولة عربية تعتزم بيع «الحشيش» في الصيدليات!

قررت السلطات المغربية، “السماح ببيع منتجات “الحشيش” في الصيدليات، ابتداءً من يونيو المقبل”.

وذكر موقع “هسبريس” الإخباري، “أن بيع منتجات “الحشيش” سيقتصر على بيع وتوزيع المنتجات المصنعة من “القنب الهندي”، وهو مادة يشتق منها “الحشيش”.

ووفق الموقع، “يشمل ذلك المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد، على أن تباع في الصيدليات فقط دون سواها من أي منافذ أخرى”.

وقال مسؤول حكومي، “إن عملية توزيع هذه المنتجات على المستهلكين ستبدأ في منتصف يونيو المقبل من داخل الصيدليات لضمان دقة العملية الرقابية”.

هذا ويعد المغرب من أبرز منتجي “القنب الهندي” في العالم، وبدأ بزراعته بشكل قانوني العام الماضي.

ويعتبر “القنب الهندي”، أحد الأدوية المستخلصة من عائلة نباتات “القنب” وتنقسم أجزاؤها إلى البراعم والأوراق المجففة التي تشكل الماريجوانا والعصارة المستخلصة منه والتي تُعرف “بالحشيش”، ويحتوي “القنب” على مواد فعالة تسبب الإدمان.