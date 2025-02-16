دولة عربية تقطع الكهرباء عن سكانها لـ«مدة أسبوع»!

بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتحسين قدرتها على مواجهة مختلف الظروف، أعلنت دولة عربية عن بدءها في أعمال صيانة محطات الكهرباء لديها، ابتداءا من يوم أمس السبت وحتى 22 من الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، أن “عمليات الصيانة ستشمل محطات تحويلية في جميع المحافظات، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة 4 ساعات يوميا، مع إمكانية التعديل حسب الحاجة، وفقا لمنصة “الطاقة”.

وأضافت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي بعد أزمة شهدها قطاع الكهرباء في الكويت العام الماضي، عندما أدى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة، مما اضطر وزارة الكهرباء الكويتية إلى تطبيق قطع مبرمج للتيار”.

وبحسب الوزارة، “تشمل أعمال الصيانة مناطق متعددة، مثل الدعية، والصباح الصحية، والمهبولة، وسعد العبد الله، والنسيم، واليرموك، وعبد الله مبارك، والسالمية، وصباح السالم، وإشبيلية، والفحيحيل، والمنقف، والقصور، والفيحاء، والفنطاس، وغيرها”.

ووفق البيان، “تعاقدت وزارة الكهرباء الكويتية مع شركة “الغانم إنترناشيونال” لتوسعة محطة الصبية، مضيفةً 250 ميغاواط إلى الشبكة، بتكلفة تقارب 118 مليون دينار كويتي (383.78 مليون دولار أميركي)، لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المستقبل”.

إعلان هام | Important Announcement



أعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست من تاريخ 15/02/2025 الى تاريخ 22/02/2025



كما يمكنك الاطلاع على جدول الصيانة عن طريق الرابط التالي:https://t.co/ft8eMjhmMx



Maintenance work will begin for secondary substations in… pic.twitter.com/pQQGDmNRyA — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) February 15, 2025