دولة عربية جديدة تقدم طلباً للانضمام لمجموعة بريكس

قدمت سوريا طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وأعلن السفير السوري في روسيا، بشار الجعفري، على هامش منتدى “شمال القوقاز: فرص جيواستراتيجية جديدة”، “أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وقال الجعفري: “نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة بريكس”، مضيفا: “لقد أرسلنا طلبا مكتوبا بشأن انضمام سوريا إلى المنظمة”.

يذكر أن منتدى “شمال القوقاز: فرص جيواستراتيجية جديدة”، يعقد في روسيا خلال الفترة 4-5 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تناقش قمة “بريكس” التي ستُعقد في في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إمكانية انضمام دول جديدة.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى “بريكس” مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مما يعكس توسعا متزايدا للمجموعة.

وكانت تركيا قدمت طلبا للانضمام إلى “بريكس” في 4 سبتمبر، كما قدمت أذربيجان طلبا رسميا في 20 أغسطس، وفي يوليو الماضي، أعلنت ماليزيا أيضا نيتها الانضمام إلى المجموعة.