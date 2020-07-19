دولة قطر تُطالب بشطب السودان من «قائمة الإرهاب»

طالبت دولة قطر، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع جميع القيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة ضده التي من شأنها أن تعيق قدرة السودان على المضي قدما في جهوده لتعزيز الرفاه لشعبه.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا” رحبت قطر بجهود حكومة السودان وسعيها الجاد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل من شأنه، أن يفضي إلى إشاعة الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد.

ومن خلال جلسة “الحوار التفاعلي المعزز حول السودان” أكد عبدالله السويدي من وفد دولة قطر بجنيف، اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.

وأشاد السويدي بتعاون المشترك بين السودان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يعكس الإرادة القوية للسودان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.