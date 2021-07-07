دولة ليبيا تتولى رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

أعلنت منظمة المرأة العربية، انتقال رئاسة مجلسها الأعلى من الجمهورية اللبنانية إلى دولة ليبيا ، والتي تستمر لمدة عامين (2021-2023).

وتتولى وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية خليفة الطرمال، رئاسة المنظمة يوم الأحد القادم، خلال زيارة ستقوم بها إلى القاهرة.

وأعربت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، عن تقديرها لدولة ليبيا وزيارة الوزيرة والوفد المرافق لها، وأهميتها لإجراء مباحثات حول برامج عمل المنظمة في الفترة القادمة، وسُبل تعزيز أوضاع النساء والفتيات العربيات في ظل التحديات الراهنة.

يُشار إلى أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين ، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.

ومنظمة المرأة العربية، هي منظمة غير حكومية تأسست في إطار جامعة الدول العربية، مقرها الرئيسي مقر جامعة الدول العربية، ولها أن تُنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تُنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.