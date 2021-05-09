دولة ليبيا تُدين بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك

أدانت دولة ليبيا اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المُبارك والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية،أدانت فيه بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداءها الوحشي على المصلين.

كما أدان البيان ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تُهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وطالبت دولة ليبيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وصون وحماية ممارسة الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.